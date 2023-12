Grey's anatomy - S06 E04 - On ne choisit pas sa famille

Thatcher, le père de Meredith et Lexie, arrive à l’hôpital en vomissant du sang : il a le foie dans un état critique. Il a besoin d’une greffe. Lexie n’est pas compatible, Meredith si. Elle décide, finalement, d’être le donneur. Izzie doit traiter un patient atteint d’un cancer incurable et se bat pour l’opérer, contre l’avis d’Owen. Cristina cherche par tous les moyens à aller au bloc. Mark prend en charge un patient pour une opération inhabituelle : une pose de prothèse érectile pour un patient âgé qui a rencontré une femme plus jeune que lui.