Grey's anatomy - S06 E05 - Invasion

C’est le premier jour de la fusion entre Mercy West et le Seattle Grace. Les résidents qui sont inquiets parce que leur poste est en jeu n’accueillent pas chaleureusement leurs nouveaux collègues. Le père de Callie vient la voir avec un prêtre pour la « guérir » de son homosexualité. Elle est folle de rage et Arizona la soutien. Après un différent avec un des résidents de Mercy West, Izzie commet une grave erreur. Le chef la convoque et lui annonce que, suite à des restrictions budgétaires, il est contraint de réduire ses équipes et de la renvoyer.