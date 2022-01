Grey's anatomy - S06 E06 - A qui la faute ?

: Les victimes d’un incendie débarquent aux urgences. L’état d’une patiente peu touchée se dégrade rapidement, sans raison apparente. Elle meurt à cause de la fumée qu’elle a inhalée. Tous les résidents se sont occupés d’elle à un moment ou a un autre. C’est le chaos aux urgences, et les tensions sont exacerbées entre les résidents de Seattle Grace et de Mercy West. Richard demande des explications aux résidents présents aux urgences ce soir-là, et tente de trouver le responsable. C’est April, qui a eu une seconde d’inattention et sera renvoyée. Alex essaie de joindre Izzie, y parvient enfin mais doit raccrocher pour intervenir sur la patiente. Lexie se met à pleurer devant un jeune patient brûlé qui souffre le martyr.