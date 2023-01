Grey's anatomy - S06 E10 - Plaisir d'offrir

Arizona, Derek et Mark créent un instrument chirurgical pour pouvoir opérer un petit garçon. Le Chef donne des cours particuliers à Meredith. Il lui affirme qu’il n’est pas alcoolique et qu’il a arrêté de boire. Pourtant, le 31 décembre, Joe appelle Meredith : le Chef est dans son bar, saoul. Cristina et Teddy s’occupent d’une jeune femme qui n’a pas de cœur valide et attend une greffe. Teddy a du mal à cacher ses sentiments pour Owen.