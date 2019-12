Grey's anatomy - S06 E10 - Plaisir d'offrir

Arizona, Derek et Mark créent un instrument chirurgical pour pouvoir opérer un petit garçon. Le chef donne des cours particuliers à Meredith. Il lui dit qu’il n’est pas alcoolique, qu’il a arrêté de boire. Mais le 31 décembre, Joe appelle Meredith : le Chef est dans son bar, très entamé. Cristina et Teddy s’occupent d’une jeune femme qui n’a pas de cœur valide et attend une greffe. Teddy a du mal à cacher ses sentiments pour Owen. Il finit par lui avouer qu’il l’a aimée aussi mais que maintenant il aime Cristina. Le père de Bailey lui rend visite : il a appris par quelqu’un d’autre qu’elle divorçait. Il lui dit qu’elle a fait une erreur, et lui reproche de lui avoir caché ce qui se passait. A table, à Noël, devant tout le monde, Bailey s’explique. Une jeune fille débarque à l’hôpital et demande à voir Mark, affirmant que c’est son père. Le test de paternité lui donne raison. Elle s’installe avec Mark et Lexie. On découvre qu’elle est enceinte.