Grey's anatomy - S06 E14 - Les histoires d'amour finissent mal

Le toit d’un restaurant s’effondre, les blessés affluent à Seattle Grace. Callie et Arizona jouent les cupidons pour Bailey et Ben, un anesthésiste. Callie découvre que Sloane veut faire adopter son bébé. Mark propose de l’adopter, et Callie propose de l’aider. Teddy dit à Owen qu’il lui manque en tant qu’ami. Derek découvre ses nouvelles obligations de Chef, et Meredith a du mal à assumer son rôle d’épouse du chef.