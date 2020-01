Grey's anatomy - S06 E17 - L'art et la manière

Owen et Richard ont chacun une approche différente pour réaliser une opération difficile et Derek doit choisir entre les deux. Cristina choisit de faire équipe avec Richard pour l’espionner au profit d’Owen. C’est finalement l’option de ce dernier qui est retenue mais au cours de l’opération, il demande à Richard de l’aider. Bailey, anxieuse avant son troisième rendez vous avec Ben, vient demander conseil à Callie. Mark, qui veut une relation stable et fonder une famille, propose à Teddy ( sur les conseils de Callie ) de l’emmener diner.