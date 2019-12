Grey's anatomy - S06 E02 - ... les autres restent

Pour se remettre de la mort de George, l’équipe du Seattle Grace cherche des distractions. Meredith et Derek en trouvent au lit mais le Dr Wyatt conseille à Cristina et Owen de ne pas avoir de relations sexuelles pour l’instant. Mark emménage dans son nouvel appartement en face de celui de Callie. Devant le refus du chef de lui donner un poste de titulaire, Callie se fait embaucher à Mercy West. Richard annonce à tout le personnel que vu la conjoncture économique, le Seattle Geace et Mercy West vont fusionner ce qui engendrera des suppressions de postes.