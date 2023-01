Grey's anatomy - S06 E20 - Chacun pour soi

Mark, Teddy, et Arizona aident Sloan à accoucher dans l’appartement de Mark. Sloan a des doutes sur l’adoption de son fils et envisage de l’élever avec Mark. Callie ne comprend pas qu'Arizona ne veuille pas d'enfant. Teddy a peur pour son poste car Derek a invité un brillant chirurgien cardiothoracique à pratiquer une intervention au Seattle Grace. Le chirurgien refuse et Teddy est intégrée.