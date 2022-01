Grey's anatomy - S06 E20 - Chacun pour soi

Mark, Teddy, et Arizona accouchent Sloan dans l’appartement de Mark. Sloan a des doutes sur l’adoption de son fils, et envisage de l’élever avec Mark. Mark, même si l’idée de laisser son petit-fils à des inconnus le torture, est partagé, sachant que Sloan est trop jeune et immature. Il lui dit de ne pas garder le bébé pour lui, que lui sera toujours là. Callie dit à Arizona qu’elle ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas d’enfants. Elle se dit plus tard que c’est à cause du travail d’Arizona, qui voit des parents perdre leurs enfants tous les jours. Mais Arizona dit que ça n’a rien à voir. Deux patients, père et fils, arrivent aux urgencies après un accident sur un bateau de pêche. Lexie découvre que le diagnostic sur le père est erroné. Elle demande aussi à Alex d’arrêter de la traiter comme un chien au travail, sinon plus de sexe. Teddy a peur pour son poste, car Derek a invité un brillant chirurgien cardiothoracique à pratiquer une intervention à Seattle Grace, dans l’idée de lui proposer le poste de Teddy qui est en fin de contrat. Le chirurgien refuse et Teddy est embauchée.