Grey's anatomy - S06 E24 - ... je l'aimais

L’hôpital est en cours d’évacuation. Derek n’est pas mort mais Meredith, Cristina et April ne trouvent pas de chirurgien pour l’opérer. Cristina décide de s’en charger, avec l’aide de Jackson. Teddy et Owen parviennent à sortir de l’hôpital, mais Owen y retourne pour trouver Cristina. Quand il arrive au bloc où elle opère Derek, le tireur est là. Il menace de la tuer si elle ne cesse pas son intervention. Owen lui crie de ne pas toucher à la femme qu’il aime. Meredith intervient. Owen s’interpose et prend une balle dans l’épaule. Jackson fait croire au tireur que Derek est mort. En fait, il a juste débranché le moniteur et dès que le tireur est parti, Cristina se remet au travail et sauve Derek pendant que Meredith soigne Owen. Meredith fait une fausse couche.