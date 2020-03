Grey's anatomy - S06 E24 - ... je l'aimais

L’hôpital est en cours d’évacuation. Derek n’est pas mort mais Cristina, April et Meredith ne trouvent pas de chirurgien pour l’opérer. Cristina décide de s’en charger, avec l’aide de Jackson. Teddy et Owen parviennent à sortir de l’hôpital, mais Owen y retourne pour trouver Cristina. Quand il arrive au bloc où elle opère Derek, le tireur est là, il la menace de la tuer si elle n’arrête pas. Owen lui crie de ne pas toucher à la femme qu’il aime. Meredith intervient et dit que si il veut se venger, elle est sa cible : elle est la sœur de Lexie qui a débranché sa femme, presque la fille de Richard qui était le médecin de sa femme, et la femme de Derek qui est le Chef de chirurgie. Owen s’interpose et prend une balle dans l’épaule. Jackson fait croire au tireur que Derek est mort, en fait il a juste débranché le moniteur et dès que le tireur est parti, Cristina se remet au travail et sauve Derek pendant que Meredith va soigner Owen. Elle fait une fausse couche. Alex, Lexie et Mark sont évacués juste à temps pour qu’Alex s’en sorte. Lexie dit à Alex qu’elle l’aime. Lui la prend pour Izzie. Bailey et Mary ne réussissent pas à sauver Charles car les ascenseurs sont bloqués par la police et elles ne peuvent pas l’emmener au bloc. Callie et Arizona s’occupent de Ruby, le tireur entre, blessé par la police, Callie lui parle, lui donne des bandages et le persuade de s’en aller. Elle réconforte la petite Ruby. Arizona lui dit qu’elle sera une super maman, qu’elles auront des enfants, qu’elle l’aime et ne veut pas vivre sans elle. Richard entre dans l’hôpital et trouve le tireur. Le tireur dit qu’il avait prévu de le tuer et de se tuer ensuite, mais qu’il ne lui reste qu’une seule balle. Richard lui dit qu’il n’a pas peur de mourir, qu’il a bien vécu, alors que lui risque une vie en prison s’il le tue. Et que s’il se tue, il sera libre et rejoindra peut-être sa femme. Le tireur finit par se tuer.