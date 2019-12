Grey's anatomy - S06 E03 - Tous paranos

Izzie reprend le travail juste au moment où des licenciements se préparent, suite à la fusion de Seattle Grace et de Mercy West. Alex la surveille et lui demande de se ménager. Les résidents ont peur pour leur poste et travaillent sans relâche, se battant pour la moindre opération. Cristina essaie d’intégrer le service de pédiatrie mais Arizona se rend compte qu’elle est là par défaut et déteste les enfants. Bailey et Alex s’occupent d’un cas difficile, que vient compliquer la schizophrénie du fils de la patiente. Derek reproche au Chef de ne pas protéger ou du moins parler à son équipe de la fusion. Presque toute la promotion de Lexie se fait licencier, mais pas elle.