Grey's anatomy - S06 E08 - Jouer gros

Arizona traite depuis longtemps un patient de 10 ans dont les riches parents prévoient de faire un don de 25 millions de dollars à l’hôpital. Jennings et le Chef lui mettent la pression quand l’état du petit garçon se détériore. Il finit par mourir, Arizona est très affectée mais Callie la soutient. Elles se disent « je t’aime ». Cristina désobéit à Owen en pleine intervention – une jeune patiente tombée d’un toit après avoir pris des champis, brillante élève qui se croit tout permis - et pratique une procédure non autorisée. Ça fait de l’effet à Jackson, qui embrasse Cristina à la fête surprise d’anniversaire –ratée- d’Arizona. Alex s’occupe jour et nuit d’une très grande prématurée. Reed essaie de l’aider et de lui parler, mais il l’envoie balader. Il lui explique qu’il ne sait pas où est Izzie, qu’il doit payer ses frais médicaux et qu’il ne peut rien faire, à part sauver cette petite fille.