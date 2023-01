Grey's anatomy - S07 E01 - Renaissances

Après la fusillade, chaque chirurgien doit consulter un conseiller psychologique afin de pouvoir opérer à nouveau. Meredith et Cristina sont les seules à ne pas être autorisées à le faire. Derek démissionne du poste de chef pour se consacrer entièrement à sa carrière de chirurgien et Richard redevient officiellement le chef de la chirurgie. Callie demande à Arizona d’emménager avec elle. Cristina et Owen se marient en présence de tous leurs amis, excepté Derek, qui a été une nouvelle fois arrêté pour excès de vitesse.