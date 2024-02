Grey's anatomy - S07 E03 - Des êtres étranges

Amélia, la jeune sœur de Derek, neurochirurgien elle aussi, arrive en ville pour discuter avec lui puisqu’il ne lui donne pas de nouvelles depuis qu’il a été blessé. Elle arrive avec un homme, rencontré dans l’avion, chez qui elle soupçonne une tumeur cérébrale. Malgré les objections de Richard et du docteur Perkins, Derek exige d’avoir Cristina dans son service, mais cette dernière refuse d’opérer. Bailey et Mark s’occupent d’un patient souffrant d’une maladie extrêmement rare qui lui provoque des excroissances en forme de racines au niveau des mains. Callie et Arizona poussent Cristina et Owen à déménager.