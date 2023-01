Grey's anatomy - S07 E04 - En milieu hostile

Meredith se rend chez sa gynécologue et découvre qu'il lui sera très difficile d'avoir un bébé... Puis, elle traite une patiente souffrant d’une maladie génétique dégénérescente et décide de faire un test afin de savoir si elle porte elle-même le gène de la maladie d’Alzheimer. Lexie est de plus en plus jalouse de la complicité d'April et de Meredith. Elle compatit avec une patiente qui a causé un accident en fonçant dans une laverie par jalousie envers son ex-mari. Cristina ne se sent toujours pas prête à retourner au bloc.