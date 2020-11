Grey's anatomy - S07 E04 - En milieu hostile

Meredith va voir sa gynéco qui lui apprend que son utérus représente un environnement hostile, et qu’avoir un bébé risque d’être très difficile. Meredith traite une patiente souffrant d’une maladie génétique dégénérescente, et décide de faire un test pour savoir si elle-même porte le gène de la maladie d’Alzheimer. Derek ne veut pas savoir, il dit qu’ils s’aiment et qu’ils doivent vivre et c’est tout. Lexie est de plus en plus jalouse d’April qui lui semble de plus en plus proche de Meredith. Elle compatit avec une patiente qui a causé un accident en fonçant dans une laverie par jalousie envers son ex-mari. Jackson drague à moitié Teddy pour obtenir d’aller au bloc, elle finit par le remettre à sa place. Callie et Arizona se disputent à propos de Mark : Arizona avoue qu’elle ne l’aime pas et Callie lui reproche de ne pas faire l’effort de le connaître mieux. Cristina ne se sent toujours pas prête à retourner au bloc. Elle a aussi du mal à s’investir dans sa recherche d’appartement avec Owen. Mais après avoir traité un patient passionné par ses recherches, elle se jette à l’eau et fait la surprise à Owen d’acheter un appartement qu’il avait trouvé génial.