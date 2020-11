Grey's anatomy - S07 E05 - Comme des grands

Le Chef déclare qu’il attribuera 1 million de dollars au service du titulaire qui lui présentera le meilleur projet. Callie essaie de faire stresser ses « concurrents ». Derek annonce à Richard qu’il veut se lancer dans un essai clinique pour trouver un traitement contre la maladie d’Alzheimer. C’est Owen qui décroche le gros lot, en proposant de former tous les médecins aux situations à risques, pour éviter d’autres drames comme celui de la fusillade. Pendant ce temps, les résidents sont « nommés » titulaires pour la journée, et doivent prendre eux-mêmes toutes les décisions. Meredith se retrouve à la tête d’une crâniotomie en urgence, dont elle se sort brillamment. Alex doit convaincre la mère d’un garçon de 13 ans de le laisser opérer son fils qui a de la poitrine. Cristina et April font équipe : leur patient, Roy, a besoin d’une transplantation pulmonaire, mais il est très faible et ne survivra peut-être pas. Elles doivent exposer son cas devant une commission qui décidera s’il doit être mis sur liste d’attente ou pas. April est perdue, et Cristina est incapable de prendre initiatives ou décisions, ce qui inquiète Teddy, mais elle finit par défendre le cas du patient.