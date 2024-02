Grey's anatomy - S07 E06 - En immersion

Une équipe de télévision vient tourner un reportage au Seattle Grace six mois après la fusillade. Elle suit Derek, Mark et Callie qui vont réaliser une transplantation bilatérale de bras. Elle filme également Alex et Arizona, qui doivent reconstruire la trachée d'une petite fille âgée de neuf ans, et Bailey, qui s’occupe de Mary, la jeune femme qu’elle n’avait pas pu opérer à cause de la fusillade. Cristina est toujours prise de panique à l’idée d’opérer et le nouveau système de sécurité pose de nombreux problèmes à tout le personnel.