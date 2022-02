Grey's anatomy - S07 E07 - Questions-réponses

Owen organise un examen de traumatologie pour les résidents. April se révèle pleine de cran et de ressources. Cristina doit s’occuper de Roy pendant que Teddy va chercher les poumons qu’on lui greffera. Des complications surviennent et Cristina se débrouille avec l’aide de Meredith qu’Owen lui a envoyée. Elle évite la fille de Roy, qui demande des explications. Elle finit par avouer à Meredith qu’elle est constamment morte de peur, et que c’est à cause de Meredith qui ne lui a pas laissé le choix quand Derek était blessé et qu’elle demandait au tireur fou de la tuer elle. Cristina démissionne. Bailey participe à l’autopsie de Mary, avec le docteur Stanley, chef-légiste. Elle trouve que Stanley prend son travail à la légère et se plaint auprès de Derek. L’autopsie ne donne rien. Derek essaie de rédiger une demande de subvention pour combattre la maladie d’Alzheimer. Il n’y arrive pas et se rend compte que c’est parce qu’il s’inquiète trop pour Meredith. Il lui annonce qu’il devra la tenir à l’écart de l’essai clinique. Callie est désagréable avec tout le monde avant son départ au Malawi. Puis à l’aéroport elle essaie de se montrer enthousiaste, mais Arizona lui dit qu’elle gâche tout, et qu’elle ne veut pas partir avec elle dans ses conditions. Arizona lui dit que c’est fini, elle part prendre son avion et laisse Callie seule à l’aéroport.