Grey's anatomy - S07 E07 - Questions-réponses

Owen organise un examen de traumatologie pour les résidents. April se révèle pleine d'assurance et de ressources. Cristina doit s’occuper de Roy pendant que Teddy va chercher les poumons qu’on lui greffera. Des complications surviennent et Cristina se débrouille avec l’aide de Meredith, qu’Owen lui a envoyée. Elle évite la fille de Roy qui demande des explications. Elle finit par avouer à Meredith qu’elle est constamment morte de peur et démissionne. Bailey participe à l’autopsie de Mary avec le docteur Stanley, chef-légiste. Elle trouve que Stanley prend son travail à la légère et se plaint auprès de Derek. L’autopsie ne donne rien. Derek essaie de rédiger une demande de subvention pour combattre la maladie d’Alzheimer.