Grey's anatomy - S07 E09 - Garde de nuit

Les résidents assurent la garde de nuit, les titulaires vont au bar. Ils y découvrent que Cristina s’est fait embaucher comme serveuse. Elle s’occupe d’une fête d’enterrement de vie de garçon, et finit ivre-morte avec les clients. Derek la surveille jusqu’à ce qu’Owen vienne la chercher. Bailey est saoule et se confie à April, elle veut appeler Ben. Elle conseille à April de ne pas se faire dépuceler par Alex et d’attendre un gentil garçon. Teddy est saoule et se plaint de ses rencontres internet désastreuses. Callie est saoule, Arizona lui manque et elle demande à Mark de l’aider à passer le cap en couchant avec elle. Owen, Lexie et Jackson s’occupent de deux frères victimes d’un accident de voiture. Le jeune frère meurt et ils sauvent l’aîné grâce à Jackson. Il dit que le frère survivant va se détester. (parallèle avec lui et Charles) Meredith et Alex s’occupent d’un petit garçon qui a mal au ventre après une opération. Le titulaire, Stark, refuse d’être dérangé et ne répond pas au téléphone. Alex et Meredith finissent par faire des examens, aidés par le Chef qui leur montre comment bousculer les paresseux du service de nuit, et ils découvrent que le garçon a besoin d’une intervention et, toujours sans nouvelles de Stark, décident d’opérer eux-mêmes.