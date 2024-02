Grey's anatomy - S07 E10 - Phase critique

Derek emmène Cristina pêcher pour lui changer les idées, contre l’avis de Meredith. Teddy, qui se sent responsable de l’état de Cristina, veut faire une bonne action en aidant un patient sans assurance. Bailey demande à Jackson, Lexie et April d’établir un protocole permettant d’éviter les complications post opératoires. Celui qui y parviendra pourra pratiquer une opération révolutionnaire mais c’est Eli, un infirmier, qui semble avoir trouvé la solution. Meredith et Owen s’affrontent au sujet de l’attitude à adopter pour venir en aide à Cristina. Arizona revient d’Afrique mais Callie ne l’accueille pas comme elle l’espérait.