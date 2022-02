Grey's anatomy - S07 E12 - Des bases saines

Chaque résident doit prendre en charge un étudiant en première année de médecine et sera évalué par ce dernier en fin de journée. Arizona essaie toujours de regagner l’affection de Callie. Richard reproche à Teddy son mariage blanc avec un patient, Henry, pour lui fournir une assurance, et l’oblige à choisir quel traitement lui donner lorsqu’une complication se présente au cours de l’opération. Mark et Arizona doivent reconstruire les pommettes d’une adolescente qui rêve de faire du sport. Callie et Owen s’occupent d’un patient piétiné par des chevaux et dont le petit ami est envahissant. Contre toute attente, c’est Alex qui reçoit la meilleure évaluation de son « élève ». Callie annonce à Arizona qu’elle est enceinte de Mark.