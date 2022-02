Grey's anatomy - S07 E13 - Ne me quitte pas

Callie est persuadée qu’il y a un problème avec son bébé, elle a peur de lui faire du mal et refuse de quitter la salle de sa gynéco, qui parvient finalement à trouver les battements de cœur du bébé et à la rassurer. Mark est ravi de devenir père, mais ne sait pas comment annoncer la nouvelle à Lexie, qui est furieuse quand elle finit par l’apprendre. Callie a peur qu’Arizona la quitte de nouveau, et ne veut pas aller trop vite, mais Arizona finit par ré emménager chez elle malgré ses protestations, elle dit qu’elles sont ensemble, parce qu’elles s’aiment, et que le reste n’a aucune importance. Cristina et Jackson se disputent une grosse intervention avec Teddy, et rivalisent d’attentions envers la patiente pour l’obtenir. Meredith est furieuse d’apprendre que Derek a choisi Karev pour l’essai clinique, elle est frustrée mais aide Karev à s’occuper d’un patient difficile. Il finit par abandonner l’essai, trop déprimant pour lui, et dit à Derek que sa femme est la mieux placée pour travailler sur Alzheimer. Derek dit à Meredith qu’elle est sa nouvelle assistante pour l’essai clinique. Bailey tweete ses interventions, le Chef est d’abord furieux, puis se rend compte que ça peut être utile, après une procédure difficile au cours de laquelle d’autres chirurgiens en ligne sur Twitter viennent en aide à l’équipe.