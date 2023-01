Grey's anatomy - S07 E14 - Le choix de Sophie

Thatcher Grey revient à l’hôpital avec des douleurs abdominales et une jeune fiancée tatouée, qui déplaît fortement à Lexie. Après avoir fait une remarque déplacée sur un nourrisson, Alex est en conflit avec Lucy Fields, une obstétricienne, et est exclu du service de réanimation néonatale. Richard propose à Meredith de reprendre les travaux de sa mère en faisant, avec lui, des essais cliniques sur le traitement du diabète. Elle doit donc choisir de travailler sur la maladie d'Alzheimer avec Derek ou avec Richard sur le diabète. Elle choisit finalement de continuer ses recherches avec Derek. Arizona et Mark imposent à Callie un régime alimentaire très strict pour le bien-être de l'enfant qu’elle porte, mais elle n’est pas décidée à se laisser faire.