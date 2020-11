Grey's anatomy - S07 E15 - 3600 secondes

Meredith dirige les urgences. Un patient admis pour des douleurs à la poitrine est pressé de sortit pour emmener son fils à un match de basket, mais il fait un arrêt et Teddy et Meredith ne parviennent pas à le sauver. Cristina annonce à Meredith que Callie lui a demandé d'être la marraine de son bébé. Meredith lui dit qu’elle doit refuser. Elle a l’impression qu’en acceptant, Cristina sous-entendrait qu’elle, Mer, n’aura jamais d’enfant. Adèle arrive aux urgences parce qu’elle s’est blessée au poignet en tombant. Meredith s’inquiète parce qu’Adèle donne des explications confuses, elle en parle au Chef qui répond que Mer est obsédée par Alzheimer et que sa femme va très bien. Teddy a un rendez-vous avec un certain William. Elle est retenue et en attendant, Henry tient compagnie à William. Il dit à Teddy qu’elle peut faire mieux. Alex passe mettre des dossiers à jours, Lucy l’aide, ils se rapprochent. Eli convainc Bailey de faire une sieste crapuleuse dans une chambre de garde.