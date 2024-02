Grey's anatomy - S07 E16 - Responsable... ou pas

Meredith découvre que son traitement pour la fertilité lui cause des problèmes de vue et l’empêche d’opérer. Elle doit l’arrêter immédiatement pour ne pas avoir des séquelles irréversibles. Mark affirme à Callie et Arizona qu’il compte être un père présent et contribuer activement à l’éducation de son enfant, ce qui déplaît fortement à Arizona. April essaie de convaincre le docteur Stark de ne pas appeler les services sociaux pour le fils d’une patiente de Derek, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Après avoir refusé de revenir sur sa décision, Stark finit par accepter et invite April à sortir avec lui. Richard demande à Bailey de faire un examen complet à sa femme, Adele, qui a été conduite une nouvelle fois aux urgences après avoir fait une chute. Toutes les analyses sont normales mais la confusion d’Adele inquiète Bailey, qui en fait part à Richard.