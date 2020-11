Grey's anatomy - S07 E17 - Inventer de nouvelles règles

Richard veut que Derek intègre Adele dans son essai clinique. Une patiente se désiste et Adele passe le test de la maladie d’Alzheimer, mais obtient un point de trop. Richard traite une patiente en urgence dans le cadre de son essai clinique sans avoir le feu vert des autorités sanitaires, il finira par avoir une dérogation. Les résidents harcèlent le chef pour l’assister sur son essai clinique. Richard charge Owen de nommer le nouveau chef des résidents. Henry doit être opéré pour une tumeur, il fait une grande déclaration à Teddy qui lui dit qu’elle n’a pas de sentiments pour lui. Mark organise une fête de grossesse pour Callie, Arizona trouve ça idiot, ils se disputent. Callie offre à Arizona un weekend en amoureuses. Arizona demande à Callie de l’épouser. Mark apprend que Lexie sort avec Jackson. Eli et Bailey se disputent, elle lui reproche de ne pas suivre le protocole médecin-infirmier. April a rendez-vous avec Stark, les autres se moquent d’elle. Elle annule, dit à Stark qu’ils sont juste amis, Stark répond qu’il aurait voulu plus. Lucy embrasse Alex.