Grey's anatomy - S07 E19 - Guérir, ensemble

Callie et son bébé se remettent lentement. La jeune femme, qui travaille dur à sa rééducation, est désespérée de ne pas pouvoir être en contact avec sa fille. Les résidents l’emmènent la voir en cachette. Alex s’occupe d’une vieille et riche patiente, au mauvais caractère. Meredith s’aperçoit qu’Adele va plus mal qu’elle ne pensait. En effet, elle la confond avec sa mère, Ellis. Un patient de l’essai étant décédé, Adele peut prendre sa place. Meredith fait en cachette un échange d’enveloppe pour être sûre qu’Adele reçoive le principe actif et non le placebo.