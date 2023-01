Grey's anatomy - S07 E20 - Là où on doit être

Callie et Arizona préparent leur mariage avec l’aide de leurs parents respectifs. Hélas, la mère de Callie, qui désapprouve cette union, décide de ne pas y assister. La course pour le poste de chef des résidents touche à sa fin et Alex semble le mieux placé pour obtenir la promotion. Cristina doit présenter ses excuses à Teddy pour pouvoir retourner dans son service, mais ses arguments sont loin d’être convaincants. Derek propose à Meredith d’adopter Zola, une petite orpheline d’Afrique, et ils décident de se marier le jour même pour optimiser leur dossier d’adoption. Le pasteur censé célébrer le mariage de Callie et d’Arizona a un empêchement et c’est, finalement, Bailey qui le remplace.