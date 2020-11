Grey's anatomy - S07 E20 - Là où on doit être

Callie et Arizona préparent leur mariage avec l’aide de leurs parents respectifs mais la mère de Callie qui désapprouve fortement cette union, décide de ne pas y assister. La course pour le poste de chef des résidents touche à sa fin et Alex semble le mieux placé grâce aux orphelins qu’il a ramenés d’Afrique. Cristina doit présenter ses excuses à Teddy pour pouvoir retourner dans son service mais ses arguments sont loin d’être convaincants. Derek propose à Meredith d’adopter Zola, une petite orpheline d’Afrique et ils de se marier le jour même pour optimiser leur dossier d’adoption. Le pasteur censé célébrer le mariage de Callie et d’Arizona a un empêchement, c’est finalement Bailey qui le remplace.