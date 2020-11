Grey's anatomy - S07 E21 - S'adapter ou mourir

Journée des entretiens avec Owen pour le poste de Chef des résidents. Meredith s’inquiète pour son entretien avec l’assistante sociale, et a peur de ne pas être une bonne mère. Elle commence à apprivoiser Zola. Mark débarque à l’hôpital avec Sofia, Lexie est troublée. Jackson abandonne l’essai du Chef parce qu’il ne veut pas gâcher les chances de Webber d’obtenir un prix (Il s’appelle Avery, comme son célèbre grand-père Harper Avery.). Cristina découvre un minuscule arbre dans le poumon d’un patient, et décide de l’opérer elle-même sans prévenir Teddy. Teddy annonce à Henry qu’elle va peut-être partir en Allemagne avec Perkins. Henry demande au Chef de faire partie de son essai sur le pancréas. Webber accepte, Henry récupère son travail et son assurance. Arizona propose à Alex de prendre sa place au Malawi. Lucy est blessée parce qu’il ne la consulte pas et prend le poste à sa place. Alex finit pas dire à Owen que Meredith a truqué l’essai sur Alzheimer.