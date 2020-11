Grey's anatomy - S07 E22 - Seule au monde

Tout l’hôpital est en alerte pour accueillir les victimes d’un crash aérien et s’occuper des familles des passagers mais après de longues heures d’attente, une seule enfant est retrouvée en vie. Meredith est suspendue de son poste quand Richard et Derek découvrent qu’elle a falsifié l’essai clinique sur la maladie d’Alzheimer. Cristina apprend qu’elle est enceinte et annonce à Owen son intention de ne pas garder l’enfant au grand désespoir de celui-ci qui tente de la convaincre de changer d’avis. Teddy annonce à Henry qu’elle est amoureuse de lui. April est nommée chef des résidents. Meredith se voit confier la garde temporaire de Zola mais Derek a quitté leur domicile et est parti dans leur maison en construction. Owen chasse Cristina de chez eux en apprenant qu’elle a pris rendez vous pour se faire avorter.