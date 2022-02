Grey's anatomy - S08 E04 - Les hommes, les vrais

Les hommes de Seattle Grace font face à leurs problèmes. Richard cherche des interventions, Owen se familiarise avec ses nouvelles fonctions de Chef. Mark s’occupe de sa fille en l’absence de Callie et Arizona. Alex lutte pour assurer son quota d’interventions et écrire son rapport sur ses patients africains. Derek le vire de son service parce qu’il ne le trouve pas assez motivé, et se tourne vers Jackson, qui lui est frustré que Mark ne lui laisse pas plus d’autonomie au bloc. Mark accuse Derek de lui voler Jackson, qu’il trouve en fait très doué. Ben apprend que Bailey sort avec Eli. Tout ce petit monde se retrouve chez Derek le soir pour se défouler sur sa terrasse en construction.