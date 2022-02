Grey's anatomy - S08 E06 - Les mauvais résultats

Meredith travaille en obstétrique, mais aide discrètement Lexie à convaincre Derek d’opérer une jeune maman atteinte d’une tumeur au cerveau. Avec Richard, elle aide aussi April à découvrir ce qui cloche chez les souris de l’essai clinique de Bailey. Cristina et Callie s’occupent d’un jeune homme au cou très endommagé, Callie décide de pratiquer une procédure intéressante mais risquée, Cristina a peur d’avoir un mauvais résultat sur son dossier. Mark se met à cuisiner, Callie supporte mal que les repas élaborés et les discussions sur la bouffe empiètent sur sa vie sexuelle avec Arizona. Alex refuse de se risquer à faire une procédure compliquée pour un patient ayant un problème cardiaque, Teddy la fait à sa place et le met en garde : il a peur pour son dossier et ça risque de faire de lui un mauvais chirurgien. Richard surprend sans cesse Owen et Cristina en train de se peloter partout dans l’hôpital.