Grey's anatomy - S08 E09 - A l'aveugle

Henry doit être opéré en urgence. Teddy demande à ce que ce soit Cristina qui s’en occupe sans qu’on lui dise de qui il s’agit, Richard doit superviser l’opération et intervenir en cas de problème. Alex et Meredith partent chercher un nouveau né malade et sur le chemin du retour, leur ambulance tombe en panne dans un soin isolé, en pleine nuit. Une femme, opérée par Jackson sous la surveillance de Callie, a de graves complications cardiaques obligeant Teddy à la prendre en charge. Malgré tous les efforts entrepris par Cristina et Richard, Henry meurt au bloc.