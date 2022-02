Grey's anatomy - S08 E10 - Etat de choc

Après la collision de l’ambulance et du camping-car, Meredith et Alex tentent de sauver la famille victime de l’accident. La grand-mère, puis la mère et le père meurent. Teddy, qui ne sait toujours pas qu’Henry est mort, réclame l’aide de Cristina sur une intervention délicate. Owen force Cristina à y aller. Elle plaisante et fait rire Teddy pour ne pas avoir à lui apprendre la mort de Henry avant la fin de l’intervention. Mark appelle sa petite-amie Julia à la rescousse pour une opération ophtalmologique, ce qui plaît moyennement à Lexie. Après cette terrible nuit, Meredith croit ouvrir la porte au livreur de pizza, mais trouve l’assistante sociale qui vient lui remettre Zola.