Grey's anatomy - S08 E11 - Répétition générale

Deux grosses équipes du Seattle Grace sont mobilisées pour séparer des bébés siamois et faire face aux complications qui surviennent durant l’opération. Bailey utilise Meredith comme tampon entre elle et Ben quand ce dernier insiste pour faire évoluer leur relation à un niveau plus sérieux. A la demande de Teddy, Cristina raconte encore et encore tout ce qui s’est passé pendant l’opération d’Henry. Alex se laisse duper par Richard qui lui prend, par deux fois, sa place au bloc. Zola fait ses premiers pas à la grande joie de Derek et Meredith.