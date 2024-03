Grey's anatomy - S08 E12 - Cas désespérés

Richard doit fêter sa 10 000ème intervention avec une greffe de foie qui sème la discorde entre la patiente et sa sœur, la donneuse. Adele arrive à l’hôpital, croyant qu’il l’a quittée et prenant Meredith pour Elise. Meredith ne parvient pas à choisir sa spécialité. Tout le monde lui conseille de choisir la chirurgie générale, comme sa mère. Lexie et Derek se chargent d’un cas de tumeur inopérable chez un jeune garcon. Teddy refuse toujours de parler à Owen. A la fête d’anniversaire de Zola, Cristina et Owen se disputent violemment et celui-ci finit par lui reprocher d’avoir tué leur bébé.