Grey's anatomy - S08 E13 - Et si...

Et si Meredith avait eu des parents aimants et attentionnés ? Et si sa mère n’avait pas été malade ? Et si elle n’avait jamais rencontré Derek dans ce bar et qu’il ne se soit pas séparé d’Addison ? Et si Callie avait fondé une famille avec Owen bien avant sa rencontre avec Arizona ? Et si Bailey n’avait jamais cessé d’être une interne timide et réservée ? Quelle serait la vie au Seattle Grace ?