Grey's anatomy - S08 E14 - Besoin d'amour

C’est la Saint-Valentin. Derek et Meredith désespèrent de trouver un moment à eux. Lexie ment à Mark en disant qu’elle a un rendez-vous alors qu’elle doit juste baby-sitter Zola. Après avoir perdu un patient, dont la petite-amie était furieuse qu’il ne l’ait pas demandée en mariage, elle finit par aller le voir chez lui pour lui parler. Arizona soupçonne Callie de vouloir l’emmener camper pour la Saint-Valentin, alors qu’elle déteste ça. Callie l’emmène à la caravane de Derek, mais l’intérieur est douillet et romantique. Owen annonce à Cristina qu’il va déménager. Il essaie de parler à Teddy, mais elle lui rétorque qu’elle le hait et qu’elle ne lui pardonnera jamais. Bailey travaille avec Meredith sur une patiente de trente-deux ans atteinte d’une tumeur difficile à localiser. Elle est en retard pour aller au restaurant avec Ben, mais il lui a fait une surprise : sachant qu’elle travaille souvent tard, il a engagé un serveur et installé une jolie table dans une salle de l’hôpital. Alex s’occupe d’une petite fille victime d’une allergie, dont l’amoureux ne veut pas quitter le chevet. Cristina, secouée par ce qu’a dit Teddy sur Owen, va le voir et lui demande de ne pas la haïr.