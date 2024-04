Grey's anatomy - S08 E16 - Mauvaises interprétations

Adele souffre de plus en plus de la maladie d’Alzheimer. Meredith conseille à Richard de visiter l’établissement où Elise était internée. Richard est très réticent. Lexie travaille en pédiatrie avec Alex. Ils soignent le fils de Morgan, une interne d’Alex, un grand prématuré. Jackson est stressé. Cristina pense qu’Owen la trompe avec une infirmière. Il est distant avec elle. Derek soupçonne les gens de racisme envers Zola. Bailey lui explique que ses cheveux en désordre choquent peut-être les autres et elle lui apprend à coiffer sa fille. Teddy obtient une subvention pour ses recherches sur les cellules souches, malgré une présentation désastreuse de son projet devant le conseil de l’hôpital. C’est, en fait, Owen qui leur a parlé en sa faveur.