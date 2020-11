Grey's anatomy - S08 E18 - Rencontre avec un lion

Un lion circule dans les rues de Seattle : il a mutilé sa maitresse et son copain. Webber et Jackson se disputent le cas. Mark pense demander à Julia de vivre avec lui. Lexie demande à Derek ce qu’elle doit faire, il lui répond qu’il faut qu’elle soit sûre d’elle car Mark est heureux. Teddy commence à accepter qu’elle est veuve. Elle commence ses recherches sur les cellules-souches avec Cristina. Callie interroge Arizona sur ses ex et découvre qu’elles sont nombreuses à l’hôpital. Alex demande à être remplacé pour le cas du prématuré de Morgan car elle se comporte comme si ils étaient en couple, et lui demande de l’aider à décider si Tommy doit vivre ou mourir. Owen demande conseil à Meredith, pensant qu’elle sait qu’il a trompé Cristina. Meredith refuse de lui parler et lui explique que Cristina ne lui a rien dit parce qu’elle ne voulait pas que Meredith déteste Owen. Bailey surprend leur conversation.