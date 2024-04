Grey's anatomy - S08 E18 - Rencontre avec un lion

Un lion circule dans les rues de Seattle : il a mutilé sa maîtresse et son ami. Webber et Jackson se disputent le cas. Teddy commence à accepter le fait d'être veuve. Elle débute ses recherches sur les cellules souches avec Cristina. Callie interroge Arizona sur ses ex-petites amies et découvre qu’elles sont nombreuses à l’hôpital.