Grey's anatomy - S08 E19 - Système de soutien

Cristina demande à Owen de lui donner tous les détails de la relation qu’il a eue avec une autre femme. Mark, qui est le chef pour une journée, prend son rôle très au sérieux et affirme son autorité auprès de Richard et de Derek. Callie estime que Meredith est prête pour son examen. Callie, Arizona et Bailey organisent une soirée entre filles pour Teddy afin de lui remonter le moral.