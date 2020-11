Grey's anatomy - S08 E02 - Instinct de leader

Meredith a disparu avec Zola et reste injoignable. Au cours d’une opération difficile pendant laquelle Cristina blesse Alex, c’est finalement Jackson qui se révèle être le « Gunther ». Pour sauver la carrière de Meredith, Richard s’accuse de la manipulation de l’essai clinique de Derek et transmet le sien à Bailey. Alex justifie la disparition de Meredith avec Zola en prétendant avoir fait des examens médicaux sur l’enfant mais les services sociaux retirent malgré tout la garde de Zola à Meredith et Derek. Owen fini par accepter la décision de Cristina et il reste près d’elle lors de son avortement.