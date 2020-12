Grey's anatomy - S08 E20 - Se détacher... et avancer

Une jeune patiente arrive à l’hôpital : il s’agit de Holly, une disparue enlevée à six ans, qui a subi viols et maltraitances pendant 12 ans. Elle se lie avec Meredith. Owen doit gérer la presse et ne se sent pas à la hauteur de son poste de Chef. Les résidents passent des entretiens dans divers hôpitaux pour décrocher un nouveau poste. Cristina reçoit beaucoup de demandes, Teddy supplie Owen de faire en sorte qu’elle reste à Seatlle Grace. Alex peine à décrocher des entretiens dans des hôpitaux valables jusqu’à ce qu’il découvre que c’est à cause d’Arizona qui ne veut pas le laisser partir. Meredith ne cesse de repousser un entretien important à Boston, parce qu’elle s’occupe de Holly mais aussi parce qu’elle appréhende de quitter Seattle. Jackson a peur de n’être reçu que parce qu’il s’appelle Avery. Bailey est très touchée par l’histoire de Holly et panique quand elle ne retrouve pas Tuck à la crèche, alors qu’il était simplement allé à l’infirmerie. Richard découvre qu’Adele, qui le reconnait à peine désormais, voit un autre homme à Rose Ridge. Elle lui dit qu’elle est amoureuse.