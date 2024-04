Grey's anatomy - S08 E20 - Se détacher... et avancer

Une jeune patiente arrive à l’hôpital. Il s’agit de Holly, une enfant qui a été enlevée à l'âge de six ans. Elle a subi des viols et des maltraitances durant douze ans. Elle se lie avec Meredith. Owen doit gérer la présence des médias et ne se sent pas à la hauteur de son poste de chef. Les résidents passent des entretiens dans divers hôpitaux pour décrocher un nouveau poste. Cristina reçoit beaucoup de demandes. Teddy supplie Owen de faire en sorte qu’elle reste au Seatlle Grace. Alex peine à décrocher des rendez-vous dans des hôpitaux renommés jusqu’à ce qu’il découvre que c’est à cause d’Arizona, qui ne souhaite pas le laisser partir. Meredith ne cesse de repousser un entrevue importante à Boston car elle s’occupe de Holly mais aussi car elle appréhende de quitter le Seattle Grace. Richard découvre qu’Adele, qui le reconnaît désormais à peine, voit un autre homme à Rose Ridge.